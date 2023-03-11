مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة اثنين في ضربة روسية على خيرسون

ضربة روسية على خيرسون..



قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب اثنان آخران في ضربة روسية على خيرسون في جنوب أوكرانيا، على ما أعلنت السلطات السبت.



وقال أولكسندر بروكودين رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون على تلغرام: "أُبلغنا بأن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان في موقع تعرض لهجوم من العدو على الطريق السريع الذي يربط ميكولايف بخيرسون".



وأضاف: "أعمال الإغاثة مستمرة في المكان".



من جهتها، روت غالينا كوليسنيك (53 عاما) التي كانت في المكان ونجت من "المأساة" على حد قولها، أنها جاءت للتزوّد بالوقود وكانت "داخل متجر" عندما سمعت "انفجارات" في الخارج.



وأضافت لوكالة فرانس برس: "دخلنا، ثم بعد خمس دقائق وقعت هذه المأساة، تضررت سيارتنا إنه أمر مروع!".



وكان بروكودين أعلن في رسالة سابقة أن "سيارة اشتعلت فيها النيران بعد إصابتها بقذيفة" ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر.



من جهته، أعرب رئيس المكتب الرئاسي أندري يرماك عن أسفه عبر تلغرام قائلا: "الإرهابيون الروس يقصفون خيرسون مجددا. هناك جرحى وقتلى" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وأرفق رسالته بصورة لسيارة متفحمة تماما وعناصر إطفاء يعملون حولها.



وتأتي هذه الضربة الجديدة بعد يومين من مقتل ثلاثة أشخاص بقصف مدفعي روسي في المدينة نفسها، بحسب الرئاسة الأوكرانية.



حرّر الجيش الأوكراني مدينة خيرسون في تشرين الثاني الماضي بعد أشهر من الاحتلال الروسي. ومنذ ذلك الحين، يقصف الروس باستمرار المنطقة التي تسيطر عليها موسكو جزئيا.

