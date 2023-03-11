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قرى بأكملها غطاها الرماد بعد انفجار بركان ميرابي في إندونسيا

أخبار دولية
2023-03-11 | 09:01
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قرى بأكملها غطاها الرماد بعد انفجار بركان ميرابي في إندونسيا
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قرى بأكملها غطاها الرماد بعد انفجار بركان ميرابي في إندونسيا

قرى بأكملها غطاها الرماد بعد انفجار بركان ميرابي في إندونسيا

ثار بركان جبل ميرابي في إندونيسيا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، السبت قاذفًا الدخان والرماد الذي غطى القرى القريبة من فوهته.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور. وأظهرت لقطات بثتها قناة كومباس تي في التلفزيونية منازل وطرقًا مغطاة بالرماد في قرية قريبة من البركان.

وقدر مرصد بركان ميرابي أن سحابة الرماد صعدت حتى ثلاثة آلاف متر فوق القمة. 
 
ومنعت السلطات الدخول إلى المناطق المحيطة بفوهة البركان حتى مسافة سبعة كيلومترات بعد الانفجار الذي وقع في الساعة 12,12 بعد الظهر (05,12 بتوقيت غرينتش).
 
وقال الناطق باسم إدارة الكوارث عبد المهري في بيان إنه "توخيًا للأخطار المحتملة لانفجار جبل ميرابي، ننصح بوقف كل النشاطات في منطقة الخطر المحتمل". وأضاف أنه يتعين على سكان المنطقة توقع حدوث "اضطرابات" بسبب الرماد وأن يكونوا متيقظين للأخطار المحتملة لتشكل سيول طينية بركانية، خصوصًا إذا هطلت الأمطار قرب البركان. 

وقال يوليانتو، الضابط المناوب في أحد مراكز المراقبة في ميرابي، في بيان إن ثماني قرى على الأقل قرب البركان تأثرت بالرماد البركاني.

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