الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر قبالة السواحل الإيطالية
أخبار دولية
2023-03-11 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر قبالة السواحل الإيطالية
إنقاذ مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية
أنقذ خفر السواحل والبحرية الإيطالية أكثر من 1300 مهاجر السبت كانوا على متن قوارب محمّلة فوق طاقتها في وسط البحر الأبيض المتوسط، بعد أقل من أسبوعين من غرق سفينة قبالة السواحل الجنوبية لإيطاليا، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ في البلد.
وجرت عمليات الإنقاذ السبت فيما عُثر على جثة الضحية الرابعة والسبعين - وهي فتاة يُرجّح أن يتراوح عمرها بين خمسة وستة أعوام - في المأساة التي حصلت قبل أقل من أسبوعين قبالة مدينة كروتوني، بحسب وكالة الصحافة الإيطالية.
وفتح القضاء تحقيقا في المأساة، لاسيما لتحديد أسباب تأخر وصول الإغاثة. أثار الحادث صدمة في إيطاليا وعقدت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة اجتماعا لمجلس الوزراء الخميس قرب موقع الغرق.
الجمعة، أرسل خفر السواحل والبحرية الإيطالية سفنا عدة لإنقاذ المهاجرين الـ1300 الذين كانوا على متن ثلاثة قوارب في وسط البحر المتوسط، وهو أخطر طريق للهجرة في العالم، بعدما كانت ثلاث سفن أخرى لخفر السواحل تعمل على إنقاذ قاربين آخرين على متنهما نحو 800 شخص.
ولفتت أجهزة الطوارئ إلى أن 487 مهاجرًا أُعيدوا سالمين إلى ميناء كروتوني السبت قرابة الساعة الثانية صباحًا بتوقيت غرينتش. ونشر خفر السواحل فيديوهات الجمعة تُظهر جزءًا منهم على متن سفينة صيد كبيرة وسط بحر هائج.
وكانت عملية إغاثة أخرى جرى خلالها إنقاذ 500 مهاجر على متن سفينة لخفر السواحل، بصدد الانتهاء، بحسب المصدر نفسه. وسبق أن أفادت وكالة الصحافة الإيطالية أن السفينة التي تقلّ 584 مهاجرًا، رست في مرفأ مدينة ريدجو كالابريا الجنوبية.
كذلك أنقذت سفينتان دوريتان لخفر السواحل قاربًا ثالثًا كان يقلّ 379 شخصًا ونُقل المهاجرون إلى مرفأ أوغوستا في جزيرة صقلية.
ارتفع عدد المهاجرين الوافدين عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط بنسبة 116% في كانون الثاني وشباط مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وفق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).
ووفق وزارة الداخلية، وصل 17592 شخصًا منذ مطلع العام إلى إيطاليا، مقارنة بـ5976 خلال الفترة نفسها من العام 2022 و5995 في العام 2021.
أخبار دولية
مهجر
إصطاليا
انقاذ
التالي
الشرطة الأسترالية تدعو إلى إخلاء مدينة نائية بسبب خطر الفيضانات
باريس تدعو طهران إلى "التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-03-08
العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة
أخبار لبنان
2023-03-08
العبسي مستقبلا رئيس الحكومة: الحوار والتواصل أساس انقاذ لبنان... ميقاتي: المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة
0
خبر عاجل
2023-03-07
معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بخاري أكد للراعي أن السعودية ليس لديها شخصية معينة تدعمها للرئاسة لكنها تتحدث عن رئيس انقاذي ليس منغمسا بالفساد السياسي والمالي
خبر عاجل
2023-03-07
معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بخاري أكد للراعي أن السعودية ليس لديها شخصية معينة تدعمها للرئاسة لكنها تتحدث عن رئيس انقاذي ليس منغمسا بالفساد السياسي والمالي
0
أخبار لبنان
2023-03-02
الجميّل يلتقي علوي: لانتخاب شخصية سيادية انقاذية قادرة على القيام بحملة اصلاح شاملة
أخبار لبنان
2023-03-02
الجميّل يلتقي علوي: لانتخاب شخصية سيادية انقاذية قادرة على القيام بحملة اصلاح شاملة
0
آخر الأخبار
2023-03-01
عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ارى ان فرنجية أو قائد الجيش يستجمع مقومات الوصول وفي حال أمّن فرنجية الـ65 لن نؤمن النصاب انقاذا للبنان
آخر الأخبار
2023-03-01
عقيص لـ "حوار المرحلة": لا ارى ان فرنجية أو قائد الجيش يستجمع مقومات الوصول وفي حال أمّن فرنجية الـ65 لن نؤمن النصاب انقاذا للبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:04
مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران في قصف إسرائيلي جديد على سوريا
أخبار دولية
05:04
مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران في قصف إسرائيلي جديد على سوريا
0
أخبار دولية
03:49
أرامكو السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 46 بالمئة في 2022
أخبار دولية
03:49
أرامكو السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 46 بالمئة في 2022
0
أخبار دولية
02:53
جرح ثلاثة عسكريين في قصف إسرائيلي على وسط وغرب سوريا
أخبار دولية
02:53
جرح ثلاثة عسكريين في قصف إسرائيلي على وسط وغرب سوريا
0
أخبار دولية
02:41
مايك بنس: التاريخ "سيحاسب" ترامب على الهجوم على الكابيتول
أخبار دولية
02:41
مايك بنس: التاريخ "سيحاسب" ترامب على الهجوم على الكابيتول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-09
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-09
مخابرات الجيش تقبض على "الجني"... فيديو يوثق بالصوت والصورة إجرامه!
0
صحة وتغذية
2023-03-11
إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3
صحة وتغذية
2023-03-11
إليكم أفضل 4 مصادر نباتية للأوميغا 3
0
أمن وقضاء
2023-03-09
إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة عبر مطار بيروت (فيديو)
أمن وقضاء
2023-03-09
إحباط عمليّة تهريب كميّة من المخدرّات داخل ثلاث طاولات خشبيّة إلى إحدى الدول الأوروبيّة عبر مطار بيروت (فيديو)
0
اسرار
2023-03-11
أسرار الصحف 11-03-2023
اسرار
2023-03-11
أسرار الصحف 11-03-2023
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:29
بعد الاتفاق السعودي الايراني.. كيف سينعكس على اليمن، سوريا والعراق؟
تقارير نشرة الاخبار
15:29
بعد الاتفاق السعودي الايراني.. كيف سينعكس على اليمن، سوريا والعراق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الفساد يضرب نادي برشلونة الاسباني
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الفساد يضرب نادي برشلونة الاسباني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
تحت عنوان "ثقافة الحرية"... صغار وكبار اجتمعوا في انطلياس
تقارير نشرة الاخبار
14:35
تحت عنوان "ثقافة الحرية"... صغار وكبار اجتمعوا في انطلياس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الدراجات الهوائية تزيّن طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الدراجات الهوائية تزيّن طرابلس!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
تقارير نشرة الاخبار
14:31
يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل ما زال "اللبناني" في جيب المواطن؟ وما قصة الصرافين والمغيطة
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل ما زال "اللبناني" في جيب المواطن؟ وما قصة الصرافين والمغيطة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:51
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
06:51
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
2
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
3
فنّ
07:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
فنّ
07:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
4
خبر كاذب
08:19
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
خبر كاذب
08:19
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
5
منوعات
07:58
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
منوعات
07:58
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
6
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
7
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
8
فنّ
07:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
فنّ
07:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store