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العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سوريا

أخبار دولية
2023-03-11 | 12:30
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العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سوريا
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العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سوريا

العراق يصادر ثلاثة ملايين حبة كبتاغون على الحدود مع سوريا

أعلن العراق السبت ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون المخدّرة على الحدود مع سوريا، وهي نوع من الأمفيتامين المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط. 

وضبطت هذه الحبوب التي كانت مخبأة داخل صناديق تفاح، في منفذ القائم الحدودي الذي يربط بين محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق ومحافظة دير الزور السورية، بحسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية العراقية. 

وفي الأشهر الأخيرة، كثّفت السلطات العراقية عمليات ضبط المخدرات. ويجد العراق الذي يملك حدوداً مع سوريا والسعودية وإيران والكويت، نفسه معبراً لعمليات تهريب الكبتاغون، المادة المخدرة التي يجري تصنيعها خصوصاً في سوريا وتهرب وتستهلك لا سيما في الخليج. 

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيانها عن "ضبط كمية كبيرة من (الحبوب المخدرة) تبلغ اكثر من ثلاثة ملايين حبة مختلفة الانواع مخبأة داخل صناديق تحتوي فاكهة التفاح محملة داخل براد". وأضاف البيان أنه جرى توقيف السائق. 

وقال مسؤول في هيئة المنافذ الحدودية لفرانس برس مفضلاً عدم الكشف عن هويته إن الحمولة، القادمة من سوريا والتي دخلت العراق، كانت مؤلفة حصراً من حبوب كبتاغون ذات مصادر تصنيع مختلفة.

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