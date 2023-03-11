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آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد الحكومة في براغ

أخبار دولية
2023-03-11 | 15:32
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آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد الحكومة في براغ
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آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد الحكومة في براغ

آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد الحكومة في براغ

تظاهر آلاف التشيكيين السبت في براغ احتجاجا على سياسات حكومتهم ومعدلات التضخم المرتفعة، مطالبين بإنهاء الدعم العسكري الذي تقدمه بلادهم لأوكرانيا.

وتواجه الحكومة التشيكية منذ عام معدلات تضخم قياسية تعود بشكل رئيسي الى ارتفاع أسعار موارد الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي شباط، سجل معدل التضخم السنوي في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والتي يبلغ عدد سكانها 10,5 مليون نسمة، 16,7 بالمئة.
  
ودعا الى تظاهرة السبت تحت شعار "تشيكيا ضد الفقر" حزب "برو" الجديد الذي لا يملك تمثيلا في البرلمان. وقال جيندريتش رايتشل المحامي الذي يقود الحزب أمام حشد في وسط ساحة فينسيسلاس "نتجمع هنا اليوم لأخذ موقف ضد هذا الفقر".
   
وطالب المتظاهرون حكومة يمين الوسط بزعامة بيتر فيالا بالاستقالة، بينما طالب رايتشل بزعماء "يهتمون بمصالح المواطنين التشيكيين أولا".

ويتهم معارضون حكومة فيالا بإرسال مساعدات عسكرية وانسانية سخية الى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي.
     
كما هاجم المتظاهرون حلف شمال الأطلسي. وتحدثت وسائل إعلام تشيكية عن دعوة متظاهر يحمل مذياعا لنزع العلم الأوكراني عن مبنى المتحف الوطني في ساحة فينسيسلاس وإحراقه.

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