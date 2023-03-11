الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روسيا تستعيد 49 طفلاً يتيماً من مخيمات الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا
أخبار دولية
2023-03-11 | 15:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
روسيا تستعيد 49 طفلاً يتيماً من مخيمات الإدارة الكردية في شمال شرق سوريا
تسلّم وفد روسي برئاسة المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا السبت 49 طفلاً يتيماً من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن الجانبان.
وتعدّت روسيا، التي انضم نحو 4500 مواطن منها إلى التنظيم المتطرف، واحدة من أولى الدول الأجنبية التي نظمت عمليات إعادة من سوريا والعراق المجاور.
وإثر توقيع وثيقة التسليم في مقر دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي، قالت المسؤولة الروسية في مقطع فيديو نشرته الإدارة الذاتية "تمّ تسليمنا اليوم 49 طفلاً" مشيرة الى اتفاق على "تعاون مثمر مقبل في مجال إعادة الأطفال الروس" الى وطنهم.
وتتراوح أعمار الأطفال، بحسب دائرة العلاقات الخارجية، بين خمسة و15 عاماً وجميعهم أيتام كانوا موجودين في مخيمي روج والهول اللذين تديرهما الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ويؤويان عشرات الآلاف بينهم أفراد من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب.
وأوضحت لفوفا-بيلوفا أنه في الوقت الراهن، ثمة وثائق جاهزة لمئتي شخص آخرين، آملة يتم قبول فريقنا في نهاية نيسان وأن نتمكن من إعادة جزء من هؤلاء الأطفال الى الوطن.
ونشرت الإدارة الذاتية مقطع فيديو ظهرت فيه المسؤولة الروسية وهي تخرج برفقة فتيان وفتيات، يحمل بعضهم حقائب، من مبنى الإدارة الذاتية.
وبموجب قرار اتخذته موسكو عام 2017، تمت إعادة ما لا يقل عن 341 شخصاً، بينهم العديد من الأيتام، في الفترة الممتدة بين 2018 و2021.
وقد تسلمت دول قليلة أفراداً من عائلات الجهاديين المحتجزين في شمال شرق سوريا، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء الجهاديين.
واتهم نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية روبيل بحو خلال استقباله لفوفا-بيلوفا المجتمع الدولي بـ"التقصير.. وعدم تحمله مسؤولياته تجاه عوائل تنظيم داعش الموجودين في مخيمي الهول وروج".
وكرّر مطالبة الإدارة الذاتية "جميع الدول بتحمّل مسؤولية مواطنيها سواء في المخيمات والمعتقلات".
وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش وجود أكثر من 41 ألف أجنبي من عشرات الجنسيات، وغالبيتهم أطفال، في سجون ومخيمات الإدارة الذاتية الكردية.
أخبار دولية
روسيا
مخيمات الإدارة الكردية
شمال شرق سوريا
داعش
التالي
القضاء الفرنسي يحكم بالسجن على زوجين "عائدين" من ليبيا
ثلاثة قتلى و34 مفقودا في غرق عبارة صغيرة في الغابون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف
0
أخبار دولية
2023-03-10
واشنطن: موسكو تهدف إلى زعزعة استقرار مولدافيا والإتيان بحكومة "صديقة لروسيا"
أخبار دولية
2023-03-10
واشنطن: موسكو تهدف إلى زعزعة استقرار مولدافيا والإتيان بحكومة "صديقة لروسيا"
0
أخبار دولية
2023-03-10
الكرملين يتهم واشنطن بالوقوف وراء "المشاعر المعادية لروسيا" في تظاهرات جورجيا
أخبار دولية
2023-03-10
الكرملين يتهم واشنطن بالوقوف وراء "المشاعر المعادية لروسيا" في تظاهرات جورجيا
0
أخبار دولية
2023-03-08
فون دير لايين: لن نقبل أبداً بأن تهّدد روسيا أمننا
أخبار دولية
2023-03-08
فون دير لايين: لن نقبل أبداً بأن تهّدد روسيا أمننا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:04
مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران في قصف إسرائيلي جديد على سوريا
أخبار دولية
05:04
مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران في قصف إسرائيلي جديد على سوريا
0
أخبار دولية
03:49
أرامكو السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 46 بالمئة في 2022
أخبار دولية
03:49
أرامكو السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 46 بالمئة في 2022
0
أخبار دولية
02:53
جرح ثلاثة عسكريين في قصف إسرائيلي على وسط وغرب سوريا
أخبار دولية
02:53
جرح ثلاثة عسكريين في قصف إسرائيلي على وسط وغرب سوريا
0
أخبار دولية
02:41
مايك بنس: التاريخ "سيحاسب" ترامب على الهجوم على الكابيتول
أخبار دولية
02:41
مايك بنس: التاريخ "سيحاسب" ترامب على الهجوم على الكابيتول
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
فنّ
07:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
0
فنّ
05:32
الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان
فنّ
05:32
الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان
0
اسرار
2023-03-11
أسرار الصحف 11-03-2023
اسرار
2023-03-11
أسرار الصحف 11-03-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-08
تقرير فضيحة لديوان المحاسبة عن الهبات المقدمة الى لبنان... مليارات مهدورة!
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-08
تقرير فضيحة لديوان المحاسبة عن الهبات المقدمة الى لبنان... مليارات مهدورة!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:29
بعد الاتفاق السعودي الايراني.. كيف سينعكس على اليمن، سوريا والعراق؟
تقارير نشرة الاخبار
15:29
بعد الاتفاق السعودي الايراني.. كيف سينعكس على اليمن، سوريا والعراق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الفساد يضرب نادي برشلونة الاسباني
تقارير نشرة الاخبار
14:47
الفساد يضرب نادي برشلونة الاسباني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف
تقارير نشرة الاخبار
14:43
إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
تحت عنوان "ثقافة الحرية"... صغار وكبار اجتمعوا في انطلياس
تقارير نشرة الاخبار
14:35
تحت عنوان "ثقافة الحرية"... صغار وكبار اجتمعوا في انطلياس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الدراجات الهوائية تزيّن طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الدراجات الهوائية تزيّن طرابلس!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
تقارير نشرة الاخبار
14:31
يعزف على أكثر من ثلاثين آلة موسيقية... موهبة عكارية بطلها الفتى أشرف ياسين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل ما زال "اللبناني" في جيب المواطن؟ وما قصة الصرافين والمغيطة
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل ما زال "اللبناني" في جيب المواطن؟ وما قصة الصرافين والمغيطة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:51
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
06:51
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
2
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟
3
فنّ
07:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
فنّ
07:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
4
خبر كاذب
08:19
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
خبر كاذب
08:19
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
5
منوعات
07:58
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
منوعات
07:58
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
6
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
03:02
منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل
7
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
تقارير نشرة الاخبار
14:31
فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة
8
فنّ
07:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
فنّ
07:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store