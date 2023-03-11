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إلغاء 351 رحلة جوية الاثنين في ألمانيا.. والسبب إضراب

أخبار دولية
2023-03-11 | 15:50
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إلغاء 351 رحلة جوية الاثنين في ألمانيا.. والسبب إضراب
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إلغاء 351 رحلة جوية الاثنين في ألمانيا.. والسبب إضراب
من المتوقع أن تُلغى 351 رحلة جوية مقررة الاثنين في أربعة مطارات ألمانية، بسبب إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة للموظفين المسؤولين عن أمن الطيران، حسبما أعلنت السبت نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي".
 
وقالت النقابة التي أطلقت الدعوة لدعم مطالب زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل: "يجب توقّع فترات انتظار أطول وإلغاء رحلات".
 
وقدّرت مجموعة عمل المطارات التجارية الألمانية أن الرحلات الـ351 ستُلغى من برلين وبريمن وهامبورغ وهانوفر، ما يُفترض أن يؤثر على نحو مئة ألف مسافر.
 
 وندد رئيسها التنفيذي رالف بيسل "بتجاوزات" النقابة، فالمطارات بالكاد تتعافى من "أعمق أزمة في مجال الطيران".
 
وتجري نقابة العاملين في الخدمات الألمانية "فيردي" مفاوضات مع اتحاد شركات أمن الطيران من أجل الحصول على "زيادات على ساعات العمل الليلي وفي عطلات نهاية الأسبوع"، آملة أن يكون للإضراب الثالث بهذا الحجم منذ بداية العام، تأثير كبير.
 
وأضافت النقابة: "العمل 24 ساعة من 24، سبعة أيام من سبعة، لديه تأثير سلبي على الحياة العائلية (...) يجب أن تكون ظروف العمل جاذبة أكثر لكي يكون عدد كاف من الأشخاص مستعدين للقيام بهذه الوظيفة".
 
وفي غضون ذلك، أعلنت "فيردي" وإدارة مكتب البريد الألماني السبت التوصل إلى اتفاق بشأن الـ160 ألف موظف في "دوتشيه بوست" ينص على زيادة متوسط الأجر بنسبة 11,5% مع زيادات تصل إلى 20,3% لأدنى الرواتب.
 
وتمّ التوصل إلى هذا الحل الوسط بعد مفاوضات صعبة تخللتها العديد من الإضرابات.
 

أخبار دولية

رحلات جوية

إضراب

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