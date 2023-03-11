رئيس فنزويلا يقول إنه "لا يكترث" بموقف المجتمع الدولي من انتخابات 2024

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه "لا يكترث" إذا اعترف المجتمع الدولي بنتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 التي سيترشح لها سعيا لولاية جديدة مدتها ست سنوات.



وقال مادورو في مقابلة أذاعها التلفزيون الرسمي: "لا نكترث ما إذا قالوا شيئا أم لا، سواء اعترفوا أم لا يعترفوا" بنتيجة الانتخابات.



وشدد على أننا لا نكترث بما تعتقده الإمبريالية ولا بموقف الأوليغارشيات من الحياة السياسية والاجتماعية والمؤسسية والثقافية والاقتصادية في فنزويلا".



ورفضت أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونددت بـ"تزوير" يهدف إلى تمديد حكم الرئيس نيكولاس مادورو.



ولم تعترف خمسون دولة من بينها فرنسا والولايات المتحدة بإعادة انتخابه ودعمت زعيم المعارضة خوان غوايدو عندما أعلن نفسه رئيسًا مؤقتا في كانون الثاني 2019.



ورأى مادورو ان محاولة غوايدو كانت فاشلة. لا نكترث أبدا إذا قالوا لا، رئيس فنزويلا هو غوايدو. لم يكن رئيسًا لمدة ساعة أو حتى ثانية.



وكان رئيس وفد السلطة الفنزويلية في المفاوضات مع المعارضة في المكسيك خورخي رودريغيز قد قال الخميس إن التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 مشروط برفع العقوبات الدولية المفروضة على كراكاس.



والانتخابات وتنظيمها هي إحدى العقبات الرئيسية في هذه المفاوضات.



وتريد المعارضة ضمان إجراء انتخابات "نزيهة وشفافة" وتطلب السماح بتقدم جميع المرشحين المحتملين الذين أعلن القضاء الفنزويلي أنهم غير مؤهلين للترشح.



وأكد نيكولاس مادورو أنه "ستجرى انتخابات رئاسية وسيصوت الشعب وسيختار الشعب وسنمضي قدما".