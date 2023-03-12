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مقتل شخصين وتصدّع سد جراء عاصفة في كاليفورنيا

أخبار دولية
2023-03-12 | 01:12
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مقتل شخصين وتصدّع سد جراء عاصفة في كاليفورنيا
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مقتل شخصين وتصدّع سد جراء عاصفة في كاليفورنيا

مقتل شخصين وتصدّع سد جراء عاصفة في كاليفورنيا

ضربت عاصفة قوية أخرى ولاية كاليفورنيا ليل السبت، ما أجبر الآلاف على مغادرة منازلهم وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل إضافة إلى تصدّع سد في مقاطعة مونتيري الساحلية.
      
وقال المسؤول في مقاطعة مونتيري لويس أليو السبت عبر تويتر "كنا نأمل في تجنب هذا الموقف لكن السيناريو الأسوأ وقع مع فيضان نهر باجارو وتصدع السد في منتصف الليل تقريبا".
      
وأكد سكان لوكالة فرانس برس أن مسؤولي الإطفاء المحليين طلبوا منهم في منتصف الليل إخلاء منازلهم. 
      
وقال موسى المقيم في المنطقة منذ نحو 20 عامًا والذي فضل ذكر اسمه الأول فقط، "لقد أيقظنا ضجيج صفارات الإنذار".
     
وأضاف أن مسؤولين جاؤوا في وقت لاحق وطرقوا بابه عدة مرات، لكنه قرر الانتظار حتى الساعة الخامسة صباحا قبل أن يغادر مع زوجته مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في محيط المنزل.
      
وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن المنطقة تبقى تحت تحذير الفيضانات بعد ظهر السبت.
      
وأظهرت صور نشرت على تويتر حراسا ينقذون سكانا محاصرين في سياراتهم بسبب ارتفاع المياه.
     
وتضرر طريق واحد على الأقل في مقاطعة سانتا كروز الواقعة شمال مونتيري.
      
وصدرت أوامر إخلاء لسكان عدة بلدات معظمها في الشمال.
      
وتضرب سلسلة عواصف شديدة غير معتادة ولاية كاليفورنيا منذ أسابيع.
     
في باجارو، استخدمت إدارة الإطفاء والحرس الوطني السبت طائرات مسيّرة لمسح المناطق التي غمرتها الفيضانات والبحث عن أشخاص تقطعت بهم السبل في منازلهم، حسب مراسلي وكالة فرانس برس.
     
من جهته، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على إعلان الطوارئ في كاليفورنيا، ما يمهد لتسريع المساعدة الفدرالية للولاية. 
     
وقال الحاكم غافين نيوسوم إن كاليفورنيا "تستعمل كل أداة متاحة لحماية السكان من العواصف الشديدة والمميتة التي تضرب ولايتنا". 
     
وأدت العواصف في كانون الثاني إلى مقتل 20 شخصا.
 
     
 

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