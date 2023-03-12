مقتل ثلاثة فلسطينيين مسلحين بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة

مقتل ثلاثة فلسطينيين مسلحين بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة



اعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ثلاثة فلسطينيين مسلحين برصاص جنود اسرائيليين صباح الاحد قرب نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بعد ان فتحوا النار على موقع عسكري اسرائيلي.



ووقع تبادل إطلاق النار على حاجز صرة جيت في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غرب مدينة نابلس. وقال سكان صرة في اتصال أجرته وكالة فرانس برس إنهم سمعوا عيارات نارية حوالى الساعة 03,30 (01,30 ت غ). وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال قتلى إلى مشرحة نابلس، مما يوحي بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بالجثامين.

