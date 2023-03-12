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أرامكو السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 46 بالمئة في 2022
أخبار دولية
2023-03-12 | 03:49
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أرامكو السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 46 بالمئة في 2022
أرامكو السعودية تعلن زيادة في أرباحها بنسبة 46 بالمئة في 2022
أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية الأحد أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 46,4 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام 2021، ما يدل على تاثير ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا على تحفيز النمو في أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.
وقالت المجموعة العملاقة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) إنّ صافي دخلها وصل إلى 604,01 مليارات ريال سعودي (161,07 مليار دولار) في 2021، مقابل 412,4 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار) في 2021.
وأشارت إلى أن "هذه الزيادة تعكس في الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير".
وتتوافق نتائج أرامكو مع الأرباح القياسية لعام 2022 التي سجلتها شركات النفط الخمس الكبرى، "شل" و"شيفرون" و"إكسون موبيل" و"بريتش بتروليوم" و"توتال إنرجي"، والتي تجاوزت 150 مليار دولار وكانت ستقترب من مئتي مليار دولار لولا عمليات الانسحاب المكلفة من روسيا.
كما أنها عززت نمو الاقتصادي الكلي للسعودية الذي يقدّر مسؤولوها أنه بلغ 8,7% في 2022، أعلى معدل نمو في دول مجموعة العشرين.
من المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في عام 2023. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قرار خفض الإنتاج الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بقيادة الرياض وشركائها العشرة في تحالف "اوبك بلاس" برئاسة موسكو في تشرين الأول الماضي، في خطوة انتقدتها واشنطن بشدة.
وتعرضت منشآت أرامكو خلال السنوات القليلة الماضية لهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تبناها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران، كان اخرها واشدها قبل نحو عام.
لكنّ اتفاقا مفاجئا أعلن الجمعة بين الرياض وطهران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ 2016 قد يقلل من هذه المخاطر في الأشهر المقبلة.
وتنتهج السعودية سياسات انفتاح اجتماعي وأخرى ترمي إلى تنويع اقتصادها المرتهن بالنفط، خصوصاً منذ وصول الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد في عام 2017. وهي تنفق ببزخ للاستثمار في قطاعات السياحة والترفية والرياضة.
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