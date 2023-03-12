مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران في قصف إسرائيلي جديد على سوريا

مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران في قصف إسرائيلي جديد على سوريا

شنت إسرائيل الأحد ضربات جوية على مستودع للأسلحة في غرب سوريا مما أدى إلى مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران وجرح ثلاثة عسكريين سوريين، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد المتمركز في بريطانيا ويدير شبكة واسعة من المصادر في سوريا إن "القصف الإسرائيلي إستهدف مستودع أسلحة تابعًا لمجموعات موالية لإيران في منطقة جبلية متداخلة بين محافظتي طرطوس (غرب) وحماة (وسط)".



وأضاف عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "القصف أدى إلى مقتل مقاتلين إثنين مواليين لطهران وإصابة ثلاثة عسكريين سوريين بجروح".



وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن ثلاثة عسكريين جرحوا الأحد في قصف إسرائيلي إستهدف مواقع في وسط وغرب سوريا.