ثلاثة قتلى بينهم عسكري في قصف إسرائيلي على سوريا

قُتل ثلاثة أشخاص الأحد بينهم عسكري جراء قصف شنته إسرائيل الأحد على مواقع عدة في وسط سوريا وغربها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.





وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "القصف الاسرائيلي استهدف مستودع أسلحة تابعا لمجموعات موالية لإيران في منطقة جبلية متداخلة بين محافظتي طرطوس وحماة (وسط) ومواقع تابعة لقوات الدفاع الوطني" الموالية لدمشق.





وأضاف عبد الرحمن أن القصف أدى إلى مقتل ضابط سوري برتبة رائد، ومقاتلَين اثنين مواليين لطهران" لم يتمكن من تحديد جنسيتيهما، مشيراً إلى إصابة اثنين أخرين بجروح.

