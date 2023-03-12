برايس: تصريحات المسؤولين الإيرانيين حول اتفاق بشأن تبادل الأسرى هي "كذبة"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس يوم الأحد ان تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي تشير إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى هي كذبة أخرى قاسية وتزيد من معاناة العائلات.



وقال برايس "نعمل بلا كلل لتأمين الإفراج عن الأميركيين الثلاثة المعتقلين ظلما في إيران".



وأضاف المتحدث "لسوء الحظ ، لن يتردد المسؤولون الإيرانيون في اختلاق الأمور، وستؤدي المزاعم القاسية الأخيرة إلى مزيد من الحزن لأسر سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز".