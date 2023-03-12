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ايران تعلن ان "كل شيء جاهز" لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة
أخبار دولية
2023-03-12 | 11:28
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ايران تعلن ان "كل شيء جاهز" لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة
أعلنت ايران الاحد أن كل شيء "جاهز" للقيام بتبادل للسجناء مع الولايات المتحدة يمكن ان يحصل سريعا اذا كانت واشنطن راغبة بذلك.
وقال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية "في الأيام الماضية، توصلنا الى اتفاق حول تبادل سجناء بين ايران والولايات المتحدة. إذا سار كل شيء على ما يرام من الجانب الأميركي، فاعتقد انه يمكن ان نشهد ذلك في المستقبل القريب".
وأضاف "بالنسبة إلينا كل شيء جاهز. الجانب الأميركي يعمل على آخر تحضيراته التقنية".
أخبار دولية
ايران
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