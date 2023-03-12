جيش الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في تمرين "العلم الأحمر" للقوات الجوية الأميركية

اعلن جيش الدفاع الإسرائيلي ان "تمرين "العلم الأحمر" بقيادة القوات الجوية الأميركية بدأ يوم الاحد (اليوم)، وستجرى التدريبات في قاعدة نيليس الجوية الأميركية في نيفادا".



وكشف ان التمرين سيجري على مدار أسبوعين وسيشمل مجموعة واسعة من التدريبات.