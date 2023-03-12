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الرئيس السويسري يدافع عن حياد بلده وحظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

أخبار دولية
2023-03-12 | 12:00
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الرئيس السويسري يدافع عن حياد بلده وحظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا
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الرئيس السويسري يدافع عن حياد بلده وحظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

شدّد الرئيس السويسري آلان بيرسيه في مقابلة نُشرت الأحد على أهمية حياد سويسرا حاليًا أكثر من أي وقت مضى، مدافعًا عن الحظر المثير للجدل لإرسال أسلحة سويسرية الصنع لأوكرانيا.
 
     
وقال لصحيفة "إن زي زي أم سونتاغ" الأسبوعية "لا يجب أن تُستخدَم الأسلحة السويسرية في الحروب".

أخبار دولية

الرئيس السويسري

أوكرانيا

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