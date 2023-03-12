ثمانية قتلى اثر غرق قاربين قبالة سواحل كاليفورنيا

ثمانية قتلى اثر غرق قاربين قبالة سواحل كاليفورنيا

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم اثر غرق قاربي "تهريب" ليل السبت الأحد قبالة سواحل مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، حسب ما أفادت السلطات المحلية الأحد.



وقال مسؤول خدمات الطوارئ في سان دييغو جيمس غارتلاند "هذه واحدة من أسوأ مآسي التهريب البحري في كاليفورنيا"، في إشارة على ما يبدو إلى تدفقات الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي أن الضحايا بالغون دون أن يكشف عن جنسياتهم.



وفي التفاصيل، ورد طلب مساعدة في حوالى الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي السبت من شخص يتحدث الإسبانية قال إن 15 شخصا على متن قارب وثمانية في الآخر. وتابع غارتلاند أنه بمجرد وصول عناصر الإنقاذ وجدوا أن "قاربين انقلبا". وأوضح أنهم "لم يعثروا على أي ناجين" أثناء عملياتهم، لكن أشخاصا تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ و"مغادرته". ولفت إلى أن المنطقة التي كان القاربان فيها "خطيرة للغاية حتى في وضح النهار" نتيجة التيارات القوية.