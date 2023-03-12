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بيونغ يانغ تعلن إطلاق صاروخَي كروز من غواصة
أخبار دولية
2023-03-12 | 18:08
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بيونغ يانغ تعلن إطلاق صاروخَي كروز من غواصة
بيونغ يانغ تعلن إطلاق صاروخَي كروز من غواصة
أطلقت بيونغ يانغ صاروخي كروز من غواصة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذلك قبل ساعات قليلة من موعد بدء مناورات عسكرية مشتركة أميركية-كورية جنوبية واسعة النطاق.
وبحسب الوكالة الكورية الشمالية أطلقت غواصة الصاروخين من قبالة سواحل مدينة سينبو الواقعة في شرق البلاد. من جهته أفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ واحد غير محدد، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.
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