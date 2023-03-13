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لندن ستستثمر خمسة مليارات جنيه إضافية في مجال الدفاع
أخبار دولية
2023-03-13 | 01:29
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لندن ستستثمر خمسة مليارات جنيه إضافية في مجال الدفاع
ريشي سوناك: مع ازدياد عدم الاستقرار في العالم يجب أن تكون المملكة المتحدة مستعدّة للصمود
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنّ المملكة المتحدة ستستثمر خمسة مليارات جنيه إضافية (5,6 مليارات يورو) في قطاع الدفاع وسط "تهديدات جديدة من روسيا والصين".
وبحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت يَعرض تحديثًا لـ"المراجعة الاستراتيجيّة" للحكومة بشأن القطاع الدفاعي، ستُخصَّص خمسة مليارات جنيه إضافيّة لوزارة الدفاع للعامين المقبلين.
ويتمثّل هدف هذا المبلغ بـ"تجديد مخزون الذخيرة وتعزيزه، وتحديث مؤسسة الطاقة النووية البريطانية وتمويل المرحلة التالية من برنامج غوّاصات أوكوس" حسبما جاء في البيان.
وحذّرت لجنة من البرلمانيين البريطانيين في وقت سابق هذا الأسبوع من أنّ مخزونات الذخيرة في المملكة المتحدة منخفضة إلى حدّ خطير، معتبرين أن هذا سيُعرّض أمن البلاد القومي للخطر، وهو قلق أعرب عنه وزير الدفاع بن والاس في كانون الثاني.
وقال سوناك في البيان: "مع ازدياد عدم الاستقرار في العالم واشتداد المنافسة بين الدول، يجب أن تكون المملكة المتحدة مستعدّة للصمود".
وقبل زيارة له إلى الولايات المتحدة حيث يُتوقّع أن يتمّ البحث في تفاصيل اتفاقيّة الغوّاصات مع الأميركيّين والأستراليّين في إطار تحالف يُعرف باسم أوكوس، أضاف سوناك "من خلال الاستثمار في قوّاتنا المسلّحة على المدى الطويل، سنكون مستعدّين لمواجهة تحدّيات اليوم والغد".
وذكر البيان أن المملكة المتحدة قرّرت إعادة النظر في "مراجعتها الاستراتيجيّة" في مجال الدفاع، للردّ على تهديدات جيوسياسيّة ناشئة، من الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا مرورًا بالإكراه الاقتصادي من جانب الصين، وصولا إلى زيادة المنافسة بين الدول".
وبحسب البيان، يعتزم سوناك أيضًا أن يُعلن "طموحه في زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل".
وهو يتوجّه الأحد إلى الولايات المتحدة، ومن المقرّر أن يلتقي الزعيمين الأميركي جو بايدن والأسترالي أنتوني ألبانيزي في سان دييغو الاثنين.
وبعد 18 شهرًا من المداولات، تستعدّ أستراليا لكشف تفاصيل خطّتها للاستحواذ على ثماني غوّاصات تعمل بالطاقة النوويّة في إطار ما وصفه رئيس الوزراء الأسترالي بأنّه "أكبر قفزة إلى الأمام" في المجال الدفاعي بتاريخ البلاد.
أخبار دولية
لندن
الدفاع
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