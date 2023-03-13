الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس الوزراء الصيني يحذر بأن تحقيق هدف النمو "لن يكون سهلا"

أخبار دولية
2023-03-13 | 01:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس الوزراء الصيني يحذر بأن تحقيق هدف النمو &quot;لن يكون سهلا&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رئيس الوزراء الصيني يحذر بأن تحقيق هدف النمو "لن يكون سهلا"

رئيس الوزراء الصيني: أخشى ألّا يكون من السهل تحقيق هدف نمو بحوالى 5% وسيتطلب الأمر الكثير من الجهود

حذر رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ الإثنين بأنه سيكون من الصعب على الصين أن تحقق هذه السنة هدفها للنمو البالغ "حوالى 5%"، أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.
 
وقال لي كيانغ في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ تعيينه رئيسا للوزراء السبت:  "أخشى ألّا يكون من السهل تحقيق هدف نمو بحوالى 5% وسيتطلب الأمر الكثير من الجهود".
 
ويمثل هذا الهدف أحد أدنى مستويات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ أربعين عاما للعملاق الصيني، ولو أنه أعلى من معظم الاقتصاديات الكبرى.
 
وشهدت الصين عام 2022 نموا بنسبة 3% بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5,5%، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.
 
واعتمدت السلطات الصينية على مدى حوالى ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة عرفت بسياسة "صفر كوفيد" سمحت بحماية السكان من وباء كوفيد-19 لكنها سددت ضربة كبيرة للاقتصاد مع إغلاق مصانع وشركات وفرض قيود على التنقلات.
 
ورفعت هذه التدابير في كانون الأول.
     
كما تضرر النمو في الصين جراء أزمة في القطاع العقاري الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني.
     
ويعاني القطاع العقاري منذ 2020 من تشديد شروط حصول شركات التطوير العقاري على قروض، مع تبني إجراءات لدعم الاعتمادات لبعض المطورين.

أخبار دولية

رئيس الوزراء الصيني

النمو

تحذير

LBCI التالي
لندن ستستثمر خمسة مليارات جنيه إضافية في مجال الدفاع
واردات الأسلحة إلى أوروبا تضاعفت تقريبا في 2022
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-08

ستولتنبرغ يطلق تحذيرا يتعلّق بمدينة باخموت الأوكرانية

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-20

نقابة أوجيرو: الأربعاء يوم اضراب تحذيري!

LBCI
أخبار سياسية
2023-02-12

جهاد أزعور: تراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.. ويجب العمل على 3 محاور أساسية

LBCI
اخبار البرامج
2023-02-09

بعد تحذيرين سابقين من خطر الزلازل على لبنان... "أحمر بالخط العريض" يرفع الصوت من جديد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:37

مفوض الصناعة الأوروبي يؤكد ضرورة إنتاج مزيد من الذخائر لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:40

السفارة المغربية وزعت بلاغ الديوان الملكي عن العلاقات مع "اسرائيل"

LBCI
أخبار دولية
04:00

"معارك عنيفة" للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
03:53

منظمة هيومن رايتس ووتش تحذّر من عواقب الحرب على أطفال أوكرانيا الأيتام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
12:47

ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟

LBCI
خبر عاجل
07:17

لقاء يجمع في هذه الاثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرئيس نبيه برّي في عين التينة

LBCI
أخبار لبنان
16:46

علوية للـ LBCI: الفوضى في القطاع الاستشفائي مستمرة من دون حل اساسي للاقتصاد

LBCI
اقتصاد
2023-03-10

التوقف موقتا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد"... ولماذا توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

الأطفال وخطر الإدمان على يوتيوب... هذه النصائح للأهل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

مُخالفات من نوع آخر يرتكبها بعض أصحاب المولدات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

جريمة بحق إحدى أكبر محميات لبنان وحراسها على أهبة الاستعداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

بين أهالي القاع والنازحين .. آخر الدواء "الترحيل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
12:47

ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟

LBCI
خبر عاجل
05:54

السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟

LBCI
منوعات
13:46

العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع

LBCI
خبر عاجل
09:45

وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء

LBCI
خبر عاجل
10:58

البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن

LBCI
امن وقضاء
12:24

قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة