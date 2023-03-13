الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
23
o
الجنوب
22
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عاجل
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرئيس نبيه برّي في عين التينة
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرئيس نبيه برّي في عين التينة
اسهم ادنوك للغاز ترتفع بقيمة 25% بعد بدء التداول
أخبار دولية
2023-03-13 | 02:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اسهم ادنوك للغاز ترتفع بقيمة 25% بعد بدء التداول
اسهم ادنوك للغاز ترتفع بقيمة 25% بعد بدء التداول
ارتفعت اسهم "ادنوك للغاز" بقيمة 25% بعد دقائق من بدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الإثنين.
وارتفع سعر سهم ادنوك ليصل إلى 2,96 درهم (0,80 دولار) من سعره المحدد عند 2,37 درهم (0,645 دولار)، في الطرح الذي بلغ حجمه نحو 2,5 مليار دولار.
اقتصاد
أخبار دولية
اسهم
ادنوك للغاز
التالي
مقتل 22 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر
شي جينبينغ يشدد أمام البرلمان على ضرورة تعزيز الأمن القومي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
07:17
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرئيس نبيه برّي في عين التينة
خبر عاجل
07:17
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرئيس نبيه برّي في عين التينة
0
اقتصاد
07:11
"مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة": تحسّـنٌ طفيف في بعض القطاعات
اقتصاد
07:11
"مؤشّر جمعية تجار بيروت – فرنسَبنك لتجارة التجزئة": تحسّـنٌ طفيف في بعض القطاعات
0
فنّ
06:57
"إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" يهيمن على حفلة الأوسكار بنسختها الـ95
فنّ
06:57
"إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" يهيمن على حفلة الأوسكار بنسختها الـ95
0
اقتصاد
06:27
بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟
اقتصاد
06:27
بيان من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف..ماذا جاء فيه؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:37
مفوض الصناعة الأوروبي يؤكد ضرورة إنتاج مزيد من الذخائر لأوكرانيا
أخبار دولية
05:37
مفوض الصناعة الأوروبي يؤكد ضرورة إنتاج مزيد من الذخائر لأوكرانيا
0
أخبار دولية
04:40
السفارة المغربية وزعت بلاغ الديوان الملكي عن العلاقات مع "اسرائيل"
أخبار دولية
04:40
السفارة المغربية وزعت بلاغ الديوان الملكي عن العلاقات مع "اسرائيل"
0
أخبار دولية
04:00
"معارك عنيفة" للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا
أخبار دولية
04:00
"معارك عنيفة" للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا
0
أخبار دولية
03:53
منظمة هيومن رايتس ووتش تحذّر من عواقب الحرب على أطفال أوكرانيا الأيتام
أخبار دولية
03:53
منظمة هيومن رايتس ووتش تحذّر من عواقب الحرب على أطفال أوكرانيا الأيتام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
0
خبر عاجل
07:17
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرئيس نبيه برّي في عين التينة
خبر عاجل
07:17
لقاء يجمع في هذه الاثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرئيس نبيه برّي في عين التينة
0
أخبار لبنان
16:46
علوية للـ LBCI: الفوضى في القطاع الاستشفائي مستمرة من دون حل اساسي للاقتصاد
أخبار لبنان
16:46
علوية للـ LBCI: الفوضى في القطاع الاستشفائي مستمرة من دون حل اساسي للاقتصاد
0
اقتصاد
2023-03-10
التوقف موقتا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد"... ولماذا توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة؟
اقتصاد
2023-03-10
التوقف موقتا عن تنفيذ الحكم الصادر بحق "بنك ميد"... ولماذا توقف عدد من المصارف عن عمليات صيرفة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:47
ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
الأطفال وخطر الإدمان على يوتيوب... هذه النصائح للأهل!
تقارير نشرة الاخبار
14:40
الأطفال وخطر الإدمان على يوتيوب... هذه النصائح للأهل!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مُخالفات من نوع آخر يرتكبها بعض أصحاب المولدات!
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مُخالفات من نوع آخر يرتكبها بعض أصحاب المولدات!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
جريمة بحق إحدى أكبر محميات لبنان وحراسها على أهبة الاستعداد
تقارير نشرة الاخبار
14:33
جريمة بحق إحدى أكبر محميات لبنان وحراسها على أهبة الاستعداد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بين أهالي القاع والنازحين .. آخر الدواء "الترحيل"
تقارير نشرة الاخبار
14:27
بين أهالي القاع والنازحين .. آخر الدواء "الترحيل"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
2
خبر عاجل
05:54
السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد
خبر عاجل
05:54
السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد
3
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
4
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
5
منوعات
13:46
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
منوعات
13:46
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
6
خبر عاجل
09:45
وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء
خبر عاجل
09:45
وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء
7
خبر عاجل
10:58
البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن
خبر عاجل
10:58
البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن
8
امن وقضاء
12:24
قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق
امن وقضاء
12:24
قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store