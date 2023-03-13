اسهم ادنوك للغاز ترتفع بقيمة 25% بعد بدء التداول

اسهم ادنوك للغاز ترتفع بقيمة 25% بعد بدء التداول



ارتفعت اسهم "ادنوك للغاز" بقيمة 25% بعد دقائق من بدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الإثنين.



وارتفع سعر سهم ادنوك ليصل إلى 2,96 درهم (0,80 دولار) من سعره المحدد عند 2,37 درهم (0,645 دولار)، في الطرح الذي بلغ حجمه نحو 2,5 مليار دولار.