مقتل 22 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر

قتل 22 مهاجرا حين غرقت سفينتهم السبت قبالة سواحل مدغشقر في طريقها إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، على ما أعلنت السلطات البحرية في مدغشقر اليوم.



وقالت هيئة المرافئ والبحر والأنهار في بيان: "استقل 47 شخصا سفينة سرا بنية التوجه إلى مايوت لكنها غرقت" مشيرة الى أنه "تم إنقاذ 23 من الركاب وعثر على 22 جثة" فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.