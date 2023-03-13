"معارك عنيفة" للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا

أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية اليوم، أنّ "معارك عنيفة" تدور مع القوات الروسية من أجل السيطرة على وسط باخموت في شرق أوكرانيا، مؤكداً معلومات سابقة أفاد بها الجانب الروسي.



ونقل المكتب الإعلامي للجيش عن أولكسندر سيرسكي قوله إنّ الروس "يهاجمون من اتجاهات عدّة... للتقدّم نحو أحياء الوسط".



وكان يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية المسلّحة قد قال: "كلّما اقتربنا من وسط المدينة، ازدادت المعارك قسوة".