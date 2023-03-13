الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفارة المغربية وزعت بلاغ الديوان الملكي عن العلاقات مع "اسرائيل"

أخبار دولية
2023-03-13 | 04:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفارة المغربية وزعت بلاغ الديوان الملكي عن العلاقات مع &quot;اسرائيل&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
السفارة المغربية وزعت بلاغ الديوان الملكي عن العلاقات مع "اسرائيل"

وزعت سفارة المملكة المغربية بلاغا من الديوان الملكي.

وجاء في البلاغ:

"أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي ما يلي:

- أولا: إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

- ثانيا: إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

- ثالثا: إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

- رابعا: إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 كانون الأول 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 كانون الأول 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به".

أخبار دولية

المغرب

إسرائيل

LBCI التالي
مفوض الصناعة الأوروبي يؤكد ضرورة إنتاج مزيد من الذخائر لأوكرانيا
"معارك عنيفة" للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-02

المغرب والاتحاد الأوروبي يعتزمان توسيع شراكتهما لتشمل إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
11:33

جيش الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو الإسرائيلي يشارك في تمرين "العلم الأحمر" للقوات الجوية الأميركية

LBCI
أخبار دولية
09:17

ثلاثة قتلى بينهم عسكري في قصف إسرائيلي على سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-12

مقتل إثنين من المقاتلين الموالين لإيران في قصف إسرائيلي جديد على سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:37

مفوض الصناعة الأوروبي يؤكد ضرورة إنتاج مزيد من الذخائر لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
04:00

"معارك عنيفة" للسيطرة على وسط باخموت في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
03:53

منظمة هيومن رايتس ووتش تحذّر من عواقب الحرب على أطفال أوكرانيا الأيتام

LBCI
أخبار دولية
02:54

مقتل 22 مهاجرا في غرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:48

لبنان دخل في مرحلة سياسية جديدة... (الجمهورية)

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-02

توقيف مطلوب وضبط أسلحة وذخائر في بلدة السفيرة ــ الضنية

LBCI
أخبار لبنان
15:15

اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: فك الاضراب

LBCI
خبر عاجل
07:17

لقاء يجمع في هذه الاثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرئيس نبيه برّي في عين التينة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

الأطفال وخطر الإدمان على يوتيوب... هذه النصائح للأهل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

مُخالفات من نوع آخر يرتكبها بعض أصحاب المولدات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

جريمة بحق إحدى أكبر محميات لبنان وحراسها على أهبة الاستعداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

بين أهالي القاع والنازحين .. آخر الدواء "الترحيل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
12:47

ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟

LBCI
خبر عاجل
05:54

السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟

LBCI
منوعات
13:46

العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع

LBCI
خبر عاجل
09:45

وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء

LBCI
خبر عاجل
10:58

البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن

LBCI
امن وقضاء
12:24

قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة