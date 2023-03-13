مفوض الصناعة الأوروبي يؤكد ضرورة إنتاج مزيد من الذخائر لأوكرانيا

تييري بروتون: الاتحاد الأوروبي "سيحرص" على زيادة إنتاج الذخائر لصالح أوكرانيا

أعلن المفوض الأوروبي للصناعة تييري بروتون أن الاتحاد الأوروبي "سيحرص" على زيادة إنتاج الذخائر لصالح أوكرانيا الذي يتولاه "15 مصنعا في 11 دولة" عضو في التكتل.



وأضاف المسؤول الأوروبي في تصريح لإذاعة "آر إم سي" الفرنسية الاثنين "علينا التحرك بسرعة كبيرة، فالحرب المأساوية في أوكرانيا التي بدأها (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، بصدد التحول إلى حرب خنادق وجها لوجه، وثمة سباق بالطبع لإرسال أكبر قدر من الذخيرة من الجانبين"، مشيرا إلى أن الأوكرانيين "يعتمدون" على أوروبا لإمدادهم بالذخائر.



ويحذر الجيش الأوكرانيا بصورة متواصلة إلى افتقاره لقذائف عيار 155 ملم المستعملة بكثرة لصد الغزو الروسي.



وأشار بروتون إلى أنه سيزور بلغاريا وسلوفاكيا هذا الأسبوع "للتثبت" من أن المصنعين "يمكنهم زيادة إنتاجهم بسرعة كبيرة جدًا" وتشجيعهم على "تعزيز قدرتهم الصناعية أيضًا".



وقال المفوض الأوروبي للصناعة: "إنه موضوع يهم العالم الغربي بأسره"، مذكرا باجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في ستوكهولم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الذي أقر خطة بقيمة 2 مليار يورو تتضمن عمليات تسليم ذخائر بصورة عاجلة لأوكرانيا من المخزونات الحالية وتقديم طلبات شراء مشتركة.



وأكد أن "الولايات المتحدة في حالة أسوأ من أوروبا على صعيد صنع... القذائف من عيار 155 ملم، إذ نصنع منها في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة".



وقال تييري بروتون: "هذا النوع من الذخيرة مخصص أساسا للحروب العالية الشدة، وصحيح أنه لم يتخيل أحد عودة هذا النوع من الحروب، لا سيما في أوروبا".