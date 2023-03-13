كنعاني: الإتفاق الإيراني السعودي ستكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة

بعد مرور أيام على اعلان عودة العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن "الإتفاق الإيراني السعودي ستكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة، ونتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا مع بقية دول المنطقة.