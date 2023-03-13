وزير الدفاع المولدافي يؤكّد عدم وجود "خطر عسكري وشيك" على بلاده

أكّد وزير الدفاع المولدافي الاثنين، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن بلده لا يواجه "خطرًا عسكريًا وشيكًا" بل "حربًا هجينة تقودها موسكو" من أجل "قلب السلطة" المولدافية الموالية لأوروبا.وقال الوزير أناتولي نوساتي "حتى لو لم يكن هناك في الوقت الحالي" تهديد عسكري على مولدافيا، تتأثر الدولة الصغيرة المجاورة لأوكرانيا بـ"التضليل والتوتر في المجتمع بسبب روسيا".