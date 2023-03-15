وزير المالية مدد بموجب قرار لغاية 31/03/2023 مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع

وزير المالية مدد بموجب قرار لغاية 31/03/2023 مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارًا مدد بموجبه لغاية 31/03/2023 ضمنًا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الإمتياز) عن الفصل الرابع 2022 وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح.