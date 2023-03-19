تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى هجوما داميا في جمهورية الكونغو الديموقراطية

تنظيم الدولة الاسلامية يتبنى هجوما داميا في جمهورية الكونغو الديموقراطية



تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الأحد هجوما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص السبت في جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وجاء في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم إن "مقاتلي الدولة الإسلامية شنّوا هجومًا مسلحًا في يوم أمس السبت، على قرية "نغولي الواقعة في إقليم "لوبيرو" في مقاطعة كيفو الشمالية.

