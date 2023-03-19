بوتين: العلاقات الروسية-الصينية في "ذروتها"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الروسية-الصينية "في ذروتها"، وذلك عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو.وجاء في مقالة كتبها الرئيس الروسي لصحيفة صينية نشرها الكرملين أن "العلاقات الروسية-الصينية بلغت ذروتها التاريخية وتزداد رسوخا".كما أشاد بوتين بـ"استعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد تسوية" النزاع في أوكرانيا، وذلك في خضم جهود وساطة بين موسكو وكييف تقودها بكين.وأعرب بوتين عن "تقديره" لموقف الصين "المتوازن" حيال "الأحداث في أوكرانيا" ولتفهّمها خلفياتها التاريخية وأسبابها الحقيقية".وأكد الرئيس الروس "انفتاح روسيا على تسوية للأزمة الأوكرانية بوسائل سياسية-دبلوماسية".لكنّه شدّد على وجوب أن تعترف كييف بـ"حقائق حيوسياسية جديدة" ألا وهي ضم روسيا في الخريف الماضي أربع مناطق أوكرانيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضّمتها موسكو في العام 2014.وأسف بوتين لكون الجهات التي توجّه تحذيرات لروسيا "بعيدة عن هذه الحقائق ولا مصلحة لها في البحث عن حل".