كيم جونغ-أون قاد مناورات "تحاكي هجوما نوويا مضادا"

قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون مناورات عسكرية استمرّت يومين "تحاكي هجوما نوويا مضادا"، بما في ذلك إطلاق صاروخ بالستي "يحمل رأسا نوويا وهميا"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.وأبدى كيم "رضاه" على المناورات التي أجريت في نهاية الأسبوع، وفق التقرير. والمناورات هي رابع استعراض قوة لبيونغ يانغ في أسبوع، وجاءت في خضم مناورات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.