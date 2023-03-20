الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على خطة بملياري يورو لدعم أوكرانيا

يضع الاتّحاد الأوروبّي هذا الأسبوع اللمسات الأخيرة على خطّة بقيمة مليارَي يورو لتمويل مشتريات مشتركة من ذخيرة المدفعيّة التي تحتاجها أوكرانيا بشدّة لمواجهة هجوم القوّات الروسيّة.





يُفترض أن يُتيح المشروع تزويد القوّات الأوكرانيّة ما لا يقلّ عن مليون قذيفة عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجيّة لدول الاتّحاد الأوروبّي والتي اقترب بعضها من النفاد.





وقال مسؤول أوروبي الأحد "ليس هناك دخان أبيض بعد".





وأوضح دبلوماسي أن "دولتين عضوين، هما هولندا وإيطاليا، لا تزال لديهما تحفظات، لكن لا توجد عراقيل".