24 قتيلًا على الأقلّ جراء غرق عبّارة صغيرة قبالة الغابون

أعلنت مُنسّقية عمليّات الإنقاذ الأحد أنّ حصيلة حادث غرق عبّارة صغيرة قبالة سواحل الغابون ارتفعت إلى 24 قتيلًا، بعد انتشال جثّتَين في اليوم نفسه وجثّة أخرى يوم السبت.





وكانت حصيلة سابقة أفادت بوجود 21 قتيلًا.