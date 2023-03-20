الإفراج عن اثنين من موظفي الصليب الأحمر في مالي

أُفرِج مساء الأحد عن اثنين من موظّفي اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر اختُطِفا قبل أسبوعين في شمال مالي، حسبما أعلن الفرع المالي للّجنة على تويتر.





وقال الفرع "أُطلِق مساء الاحد سراح موظّفَي اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر اللذين اختُطِفا في 4 آذار بين مدينتَي غاو وكيدال شمال مالي".





وأضاف "زميلانا بخير وقد أُطلِق سراحهما سالمَين وبلا شروط"، شاكرًا "كل من ساهم في إطلاق سراحهما"، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

