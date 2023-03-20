مؤتمر دولي في لندن لتمويل تحقيق الجنائية الدولية حول أوكرانيا

تعتزم دول عدة الاثنين الإعلان عن تعبئة موارد إضافية لدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم حرب مزعومة ارتُكِبت في أوكرانيا، وذلك لمناسبة انعقاد مؤتمر دولي لوزراء العدل في لندن.





وبدأت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تحقيقًا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة ارتُكِبت في إطار الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا منذ 24 شباط 2022، وقد وُجِّهَت الاتّهامات في الغالبية العظمى من الحالات إلى القوات الروسية.





وأصدرت المحكمة الجمعة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بتهمة "الترحيل غير القانوني" لأطفال أوكرانيين.