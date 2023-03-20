لندن وكييف توقعان اتفاق تجارة رقمية

تُوقّع المملكة المتحدة وأوكرانيا الاثنين اتّفاقا حول التجارة الرقميّة يستهدف تسهيل التجارة بين البلدين، في إطار الدعم البريطاني لكييف في مواجهة الغزو الروسي.





بالإضافة إلى هذا الاتفاق الذي كُشِف النقاب عنه نهاية تشرين الثاني الماضي ووصفت وزيرة التجارة الدولية البريطانية كيمي بادينوش توقيعه بأنه "تاريخي"، تُعلن المملكة المتحدة أيضا تمديد إلغاء الرسوم الجمركية على كل واردات المنتجات الأوكرانية حتى آذار 2024.





والاتفاق الذي تُوقّعه الاثنين الوزيرة البريطانية ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سيفريدنكو، يُتيح لأوكرانيا "ولوجًا مضمونًا إلى الخدمات المالية المهمة لجهود إعادة الإعمار" وذلك بفضل "تسهيل" تدفق البيانات، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.