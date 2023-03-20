بايدن يؤيد في اتّصال مع نتانياهو "تسوية" على صعيد تعديل النظام القضائي في إسرائيل

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مكالمة الأحد مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن دعمه إيجاد "تسوية" على صعيد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الإسرائيلي، حسبما أعلن البيت الأبيض.





وفي أول تصريح له بشأن هذه القضية، قال بايدن إن الإصلاحات يجب أن تحترم ما أسماه القيم الديموقراطية الأساسية.