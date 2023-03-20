مصارف مركزية كبرى تعلن عن تحرّك منسّق لتوفير مزيد من السيولة لطمأنة الأسواق

أعلنت المصارف المركزية للولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى الأحد عن تحرّك منسّق لتوفير مزيد من السيولة لطمأنة الأسواق في خضم أزمة ثقة بالنظام المصرفي.





ويأتي التدبير الاستثنائي بعيد استحواذ مصرف "يو بي اس" الأكبر في سويسرا على منافسه "كريدي سويس" في عملية نسّقتها الحكومة السويسرية بهدف إعادة إرساء الثقة بالنظام المصرفي.





وقرّرت المؤسسات تعزيز "خطوط المقايضة"، وهي آليات تتيح للمصارف المركزية الأجنبية وصولا أسهل للدولار.