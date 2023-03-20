رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا لمناقشة ملف المياه وحزب العمال الكردستاني

يلتقي رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أجل مناقشة ملفات السدود التركية على نهري دجلة والفرات، ووجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما أفاد مصدر حكومي الاثنين لفرانس برس.





وستكون هذه الزيارة الأولى لمحمد شياع السوداني لتركيا منذ تسلّمه السلطة في تشرين الأول 2022. وبحسب مستشار لرئيس الوزراء فضّل عدم الكشف عن هويته، سيكون هناك "استقبال رسمي وسيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس إردوغان".





وأضاف أن "أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء مع الجانب التركي هو ملف المياه وحزب العمال الكردستاني".