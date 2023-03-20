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اوكرانيا تطالب بانسحاب القوات الروسية من أراضيها قبيل زيارة الرئيس الصيني الى موسكو

أخبار دولية
2023-03-20 | 06:00
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اوكرانيا تطالب بانسحاب القوات الروسية من أراضيها قبيل زيارة الرئيس الصيني الى موسكو
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اوكرانيا تطالب بانسحاب القوات الروسية من أراضيها قبيل زيارة الرئيس الصيني الى موسكو

أكد مسؤول أوكراني كبير الاثنين أن اوكرانيا تصر على "انسحاب" القوات الروسية من أراضيها وذلك قبيل وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ الى موسكو وفي وقت لا تذكر بلاده هذا الشرط ضمن خطة السلام التي طرحتها.
 
     
وكتب أمين عام مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف على تويتر "صيغة لنجاح تطبيق خطة السلام الصينية. البند الأول والأساسي هو استسلام او انسحاب قوات الاحتلال الروسية من الأراضي الأوكرانية".

أخبار دولية

اوكرانيا

القوات الروسية

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