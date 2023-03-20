وصول الرئيس الصيني الى روسيا لبدء زيارة رسمية

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين الى موسكو في زيارة دولة الى روسيا يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين كما أعلن التلفزيون الصيني العام.





وهي أول زيارة للرئيس الصيني الى روسيا منذ بدء الحرب في اوكرانيا وأول زيارة الى موسكو منذ حوالى أربع سنوات.