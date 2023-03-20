بن زايد خلال استقبال الأسد: اشتقنالكم... اليكم الفيديو

خلال زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، إلى أبوظبي، انتشر فيديو يظهر الحديث الايجابي الذي دار مع رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.يظهر في الفيديو، الشيخ بن زايد، وهو يتوجه للأسد قائلا: "غيبة سوريا طوّلت واشتقنالكم. حان الوقت أن تعود سوريا الى محيطها العربي. نحاول أن نبني علاقة تصب بمصلحة اهلنا، مع تمتين الجسور بين البلدين كفائدة للطرفين."بدوره، شكر الأسد الشيخ بن زايد، وردّ بالقول: " من لا يشكر الناس لا يشكر الله والآن عرفنا ماهي الدولة التي بناها زايد. طريقة مساعدة الامارات مليئة بالمحبة، وان شاء الله نريد ان نكون اوفياء للعلاقة".