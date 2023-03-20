الحوثيون يعلنون التوصل في جنيف الى اتفاق مع الفريق الحكومي على تبادل الأسرى

توصل المتمردون الحوثيون الاثنين إلى اتفاق مع الفريق الحكومي على عملية تبادل أسرى خلال مفاوضات في جنيف، حسبما نقلت قناة "المسيرة" عن رئيس اللجنة الوطنية لشوؤن الأسرى.





وقال رئيس وفد الحوثيين إلى جنيف عبد القادر المرتضى "تمّ الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل تشمل" ما يزيد عن 880 شخصًا.