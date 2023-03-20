بعد إصدار المذكرة بحق بوتين... موسكو تفتح تحقيقا جنائيا بحق قضاة في المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت روسيا فتح تحقيق جنائي بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية وثلاثة قضاة بعد أيام على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية "جرائم حرب" في اوكرانيا.



ورأت لجنة التحقيق الروسية في بيان أن هؤلاء القضاة وبينهم مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خانأصدروا قرارات غير قانونية تهدف الى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوضة حقوق الأطفال، مضيفة "لقد تم فتح تحقيق جنائي".