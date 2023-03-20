أوكرانيا تطلب من الرئيس الصيني "استخدام نفوذه" لدى بوتين لوقف الحرب

أعلن المتحث باسم الخارجية الاوكرانية أن كييف تأمل في أن يستخدم الرئيس الصيني شي جينبينغ "نفوذه" لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الى موسكو "لوقف" الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأكد المتحدث أن أوكرانيا تتابع عن كثب زيارة الرئيس الصيني الى روسيا، وقال:" نحن نتوقع أن تستخدم بكين نفوذها على موسكو لكي توقف الحرب العدوانية ضد أوكرانيا".