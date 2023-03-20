رئيس تايوان السابق يقوم بزيارة غير مسبوقة الى الصين الأسبوع المقبل

يقوم الرئيس التايواني السابق ما ينغ جيو بزيارة إلى الصين الأسبوع المقبل، هي الأولى لرئيس سابق أو حالي للجزيرة منذ أكثر من 70 عامًا، على ما أعلن المتحدث باسمه الاثنين.



واوضح المتحدث أن ما ينغ جيو لن يذهب إلى بكين ولاينوي لقاء الحكومة الصينية.



وفي المقابل، سيذهب بشكل خاص إلى شيانغتان، في مقاطعة هونان (جنوب شرق)، مسقط رأس والديه، بحسب مكتبه الذي اضاف أن زيارته تهدف، علاوة على تحية ذكرى أجداده، إلى الترويج للتواصل بين الشباب.



وتحسنت العلاقات مع البر الرئيسي بشكل كبير اثناء ولاية ما (2008-2016) وبلغت أوجها في قمة جمعته مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في سنغافورة في عام 2015.



والرئيس السابق هو عضو في الحزب القومي "الكومينتانغ"، وهو حزب يفضل التقارب مع البر الصيني أكثر من "الحزب الديموقراطي التقدمي" للرئيسة الحالية تساي إينغ وين.



وتعتبر الصين تايوان التي تديرها حكومة ديموقراطية منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ويمكنها أن تستعيدها بالقوة إذا ما لزم الأمر.



وتدهورت العلاقات بشدة منذ انتخاب تساي إينغ وين التي تعتبر تايوان دولة مستقلة وذات سيادة وليست تابعة لجارتها في البر الرئيسي.

