رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا لمناقشة ملف المياه وحزب العمال الكردستاني

رئيس الوزراء العراقي يزور تركيا لمناقشة ملف المياه وحزب العمال الكردستاني



يلتقي رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أجل مناقشة ملفات السدود التركية على نهري دجلة والفرات، ووجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما أفاد مصدر حكومي الاثنين لفرانس برس، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية.



وستكون هذه الزيارة الأولى لمحمد شياع السوداني لتركيا منذ تسلّمه السلطة في تشرين الأول 2022. وبحسب مستشار لرئيس الوزراء فضّل عدم الكشف عن هويته، سيكون هناك "استقبال رسمي وسيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس إردوغان". وأضاف أن "أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء مع الجانب التركي هو ملف المياه وحزب العمال الكردستاني".



وكتب السوداني في جريدة "ديلي صباح" التركية قبيل زيارته إلى تركيا أنه سيبحث هناك "كيفية التعاون والتنسيق لضمان حصول العراق على احتياجاته من المياه شريان حياة للتنمية والتوسع الزراعي".



كذلك، سيناقش الطرفان "ضبط الحدود...والتعاون المشترك بين العراق وتركيا خاصة في الجانب الاستخباري وتبادل المعلومات".



بالإضافة إلى ذلك، سوف تركز المباحثات على تعزيز العلاقات العراقية - التركية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي"، كما كتب السوداني.



ويعاني العراق من انخفاض مقلق لمنسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مراراً تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب بخفض مستوى المياه الذي يصل العراق من النهرين. وبحسب احصاءات رسمية، فقد كان مستوى نهر دجلة في العام 2022 عند 35% فقط من متوسط معدّله خلال المئة عام الماضية. ويزيد الأمر سوءاً تراجع الأمطار وصولا إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه.

