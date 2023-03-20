السنوات الحارة في عشرينات القرن الحادي والعشرين ستكون من الأبرد خلال جيل

العالم سيشهد احترارا مناخيا بـ1.5 درجة مئوية

حذّر خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرهم الجديد الذي نُشر الإثنين، من أن السنوات الأكثر حرا التي شهدها العالم أخيرا ستكون من أبرد الأعوام خلال جيل، بغض النظر عن مستويات انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري.



وأوضح العالم في خدمة الأحوال الجوية البريطانية وأحد المؤلفين الرئيسيين للتقرير كريس جونز أن العالم اليوم أكثر برودة من عالم الغد، على الأقل لعقود مقبلة.



وسيصل الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري إلى 1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية اعتبارا من السنوات 2030-2035، كما حذر خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.