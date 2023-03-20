إردوغان: الخسائر جراء الزلزال في تركيا تُقدّر بحوالي 104 مليارات دولار

إردوغان: الخسائر جراء الزلزال في تركيا تُقدّر بحوالي 104 مليارات دولار



قدّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين خسائر تركيا جراء زلزال 6 شباط المدمّر "بحوالى 104 مليارات دولار".



وقال في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل "من المستحيل أن تتمكن دولة من مواجهة كارثة بهذا الحجم وحدها، مهما كان وضعها الاقتصادي". وأودى الزلزال بحياة 50 ألف و96 شخصاً في تركيا وفقًا لآخر تقرير رسمي، و6 آلاف في سوريا.

